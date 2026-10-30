У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені п’ять багатоповерхівок і школа

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У Дніпрі внаслідок російської атаки, якої війська РФ завдали сьогодні вдень, поранення дістала жінка. Також пошкоджено п’ять багатоповерхових житлових будинків і школу.

«70-річна жінка дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Вона у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості», - зазначив він.

У місті пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок та школа. Вибито понад 300 вікон. На місці працюють міські служби, благодійники, представники Центральної адміністрації міськради.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Російські війська знову атакували Дніпро.

14 загиблих і 18 поранених — Росія масовано атакувала Дніпропетровщину.

Російські військові атакували безпілотником, 29 жовтня, гуртожиток одного з професійно-технічних училищ у Дніпрі. Після удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав — люди перебували в укритті.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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