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У Дніпрі внаслідок удару по приватному сектору загинула людина, п’ятеро поранені

UA NEWS 23 Жовтня 2026 19:22
У Дніпрі внаслідок удару по приватному сектору загинула людина, п’ятеро поранені
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У Дніпрі внаслідок російської атаки на приватний сектор загинула людина. 

Кількість поранених зросла до п’яти, усіх постраждалих госпіталізували.

 Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованого будинку. Один із поранених — 26-річний чоловік — перебуває у вкрай тяжкому стані.

Джерело: Дніпропетровська ОВА.

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