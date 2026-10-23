У Дніпрі внаслідок удару по приватному сектору загинула людина, п’ятеро поранені
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У Дніпрі внаслідок російської атаки на приватний сектор загинула людина.
Кількість поранених зросла до п’яти, усіх постраждалих госпіталізували.
Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованого будинку. Один із поранених — 26-річний чоловік — перебуває у вкрай тяжкому стані.
Джерело: Дніпропетровська ОВА.
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