У Дніпрі зафіксували новий удар по критичній інфраструктурі

Російські війська знову завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра. За попередніми даними, загиблих і поранених немає. На місці працюють екстрені служби, які з’ясовують обставини атаки та ліквідовують її наслідки.

Про новий удар повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. «Росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра», — написав він у Telegram. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не загинув і не дістав поранень. Водночас дані про наслідки удару можуть уточнюватися. На місці працюють усі екстрені служби. Фахівці з’ясовують обставини атаки та оцінюють завдані пошкодження.

Наразі обласна влада не повідомляє, який саме об’єкт опинився під ударом, наскільки серйозні пошкодження та чи вплинула атака на роботу критичної інфраструктури міста. Додаткову інформацію обіцяють повідомити після уточнення обставин.

Російські удари по критичній інфраструктурі створюють загрозу для стабільної роботи важливих міських систем. Тому мешканцям Дніпра варто стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

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