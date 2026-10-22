У Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей

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Примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили в усіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, російські війська щодня атакують міста, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей.

До евакуації залучили спеціальні групи поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із переїздом до безпечніших регіонів України.

Влада закликає батьків не зволікати з виїздом, адже головний пріоритет — збереження життя дітей.

Джерело: Вадим Філашкін.

На Харківщині Сили оборони України вперше за час війни провели повітряну евакуацію пораненого безпосередньо з поля бою. На Куп’янському напрямку за допомогою великого безпілотника вдалося вивезти з позиції 49-річного військовослужбовця Костянтина, який втратив обидві ноги.

Військовослужбовець Сергій Гнезділов заявив, що Краматорськ є зоною бойових дій, де цивільне населення постійно наражається на небезпеку через атаки російських безпілотників. На його думку, держава має забезпечити примусову евакуацію цивільних із міста.

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