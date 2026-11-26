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У Дружківській міській територіальній громаді досі перебувають близько 1200 мирних жителів. Через вкрай складну безпекову ситуацію вивезення людей із населених пунктів громади майже припинилося.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

«У Дружківській громаді зараз, за даними органів місцевої влади, залишаються 1200 цивільних… За місяць звідти вже небагато людей виїхало – близько 50 було евакуйовано», - сказав він, підкресливши, що обстановка дуже складна.

За словами посадовця, раніше з Дружківки за добу евакуювалися до 30 осіб, а тепер - одиниці, евакуації вже практично немає.

Попри все, додав Петлін, у регіоні щодня працюють евакуаційні групи. Це один екіпаж ДСНС «Фенікс», 12-14 екіпажів Нацполіції «Білий янгол» та волонтери - від 10 до 15 екіпажів, передає кореспондент Укрінформу.

Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.

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