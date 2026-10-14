У Фастівському районі Київщини через атаку дронів є поранений та пошкоджено будинки

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Уранці 14 жовтня 2026 року внаслідок чергової повітряної атаки з боку рф у Фастівському районі Київської області зазнав поранення місцевий мешканець.

Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, чоловік отримав рвану рану передпліччя. Необхідну медичну допомогу постраждалому було надано безпосередньо на місці події.

За попередніми даними ОДА, внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі у районі пошкоджено вісім приватних житлових будинків та чотири господарські споруди. На місці працюють відповідні профільні та оперативно-рятувальні служби.

Джерела: Telegram-канал голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

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