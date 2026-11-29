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Уранці неділі, 29 листопада 2026 року, внаслідок атаки російських безпілотників у Фастові Київської області виникла пожежа на території ринку, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вогнем і вибухами пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення, на місці працюють рятувальники, а інформація про постраждалих у місті не надходила.

Крім того, уночі у Вишгородському районі зазнали пошкоджень приватний будинок та автомобіль. Загалом протягом останньої доби наслідки ворожих ударів зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах, де пошкоджено вісім багатоповерхових і 19 приватних будинків, гаражі, торговельні приміщення та автомобілі, а четверо людей дістали травми.

Джерело: повідомлення голови Київської ОВА Тимура Ткаченка в Telegram.

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