У Голосіївському районі Києва впав БпЛА, є загиблий і четверо постраждалих

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У вівторок, 20 жовтня, у Голосіївському районі Києва поблизу автозаправної станції, неподалік від межі з Київською областю, впав безпілотник. Унаслідок події одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, двох постраждалих медики госпіталізували. Ще двом надають необхідну допомогу на місці та проводять огляд.

Додамо, що унаслідок падіння дрона на дорогу біля Чабанів загинуло троє людей.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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