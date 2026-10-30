0:00 / 0:00

У російській Якутії виникли проблеми з доставкою продуктів, будматеріалів і техніки до північних районів. Причинами зриву так званого північного завозу стали нестача фінансування та пального.

Перший віцепрем’єр республіки Микола Бочков звинуватив федеральну владу в ненаданні коштів на поглиблення дна в басейні річки Лена.

Через паливну кризу також обмежили закупівлі пального. Вантажі, які мали доставляти суднами, тепер перевозять моторними човнами, причому пріоритет надають золотодобувним компаніям.

Раніше влада пояснювала проблеми недовиконанням плану видобутку вугілля через поломки техніки. Водночас загальний експорт вугілля з регіону зріс.

Фінансові проблеми вже призводять до закриття будинків культури та спортивних залів. Також депутати розглядають можливість тимчасового припинення роботи частини шкіл і дитсадків. Комунальникам, за повідомленнями, затримують зарплати понад два місяці.

Водночас у бюджеті Якутії на 2027 рік передбачили 11 млрд рублів на будівництво мосту через Лену. Загальну вартість проєкту оцінюють у 175 млрд рублів.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України (Facebook)

Через тиждень після виборів до Держдуми в якутському селі Хоро звільнили двох керівників освітніх закладів — директора школи Владислава Іванова та директорку дитсадка «Кэскил» Саргилану Євдокимову. На виборах у селі КПРФ випередила «Єдину Росію», однак місцева влада не пояснила причин кадрових рішень.

У Якутії влада перенесла заплановане підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери через додаткові витрати на виплати російським військовим-контрактникам. Учителям, медикам і науковцям мали підвищити оклади на 5,4% ще з 1 липня, але тепер індексацію відклали до 1 вересня.

Намський районний суд Якутії засудив 24-річного мешканця Гірського улусу Максима Скрибкіна до двох років позбавлення волі умовно. Кримінальну справу проти нього порушили за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті.

Читай нас у