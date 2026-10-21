У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30, є поранені

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У Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми.

Про це 21 жовтня повідомили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, обидва члени екіпажу вижили, але зазнали поранень.

Обставини падіння літака та причини аварії наразі з’ясовують. Інформації про інші постраждалі чи наслідки падіння винищувача поки немає.

Раніше на півдні Камчатки РФ в районі Жупанова у вівторок, 6 жовтня, вертоліт Мі-8 здійснив, як висловлюються росіяни, «жорстку посадку». На борту перебували троє членів екіпажу, вони не постраждали.

До цього у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Також у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8.

Раніше в Угорщині розбився винищувач Gripen.

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