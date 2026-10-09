У Калузі після атаки дронів зупинився завод зі складання китайських автомобілів Tenet

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У російській Калузі тимчасово зупинив роботу автомобільний завод «АГР», де збирають китайські автомобілі Tenet. Після падіння уламків безпілотників на території підприємства виникла пожежа, є постраждалі серед працівників.

У пресслужбі компанії повідомили, що співробітників евакуювали з міркувань безпеки, а виробництво призупинили. Постраждалим надали медичну допомогу. Наразі на підприємстві тривають невідкладні роботи.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що вночі над регіоном нібито збили 26 безпілотників. За його даними, поранення дістали дев’ятеро людей, п’ятьох із них госпіталізували.

Завод «АГР» розташований на колишньому майданчику Volkswagen, який припинив виробництво в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2024 році підприємство відновило роботу, а згодом налагодило випуск автомобілів Tenet, створених на основі китайських моделей Chery.

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