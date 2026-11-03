У Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст

0:00 / 0:00

У ніч проти 3 листопада в тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Під атакою опинилася військова частина російських загарбників, яка забезпечує охорону Керченського мосту. На складі боєприпасів виникла пожежа та сталася детонація.

«У Керчі уночі стався приліт по військовій частині, яка охороняє Керченський міст», — йдеться у повідомленні.

За інформацією каналу, після удару на складі боєприпасів спалахнула пожежа, а згодом сталася детонація.

Також уночі тимчасово перекривали рух Керченським мостом. Обмеження діяли до 08:50.

Інших подробиць щодо наслідків атаки та можливих втрат російських військових наразі не повідомляли.

Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер.

На Куп’янському напрямку українські десантники завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів. Унаслідок операції знищено склад із боєкомплектом, уражено укриття та особовий склад противника.

На фронті за добу відбулося 206 боєзіткнень, найбільше — на Костянтинівському напрямку.

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,59 млн осіб. Станом на 3 листопада 2026 року українська сторона оцінює кількість ліквідованих російських військових приблизно у 1 594 830 осіб, з них 2060 – за минулу добу.

У жовтні рф втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими — Міноборони.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Читай нас у