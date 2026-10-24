У Харкові через проблеми зі світлом виникли перебої з електротранспортом і метро

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У Харкові через проблеми з електропостачанням виникли перебої в роботі наземного електротранспорту та метрополітену. На окремих маршрутах можливі суттєві затримки.

Наразі рух поступово відновлюється, а автобуси працюють у штатному режимі.

«У зв’язку з перебоями в електропостачанні з боку АТ «Харківобленерго» наявні проблеми з рухом електричного транспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється. Можливі суттєві затримки на деяких маршрутах електричного транспорту», — зазначила Мірошніченко.

За словами представниці міської ради, автобуси в Харкові продовжують працювати у звичайному режимі.

Крім того, у місті запроваджують тимчасовий автобусний маршрут вулицею Клочківською та проспектом Перемоги. Він курсуватиме від вулиці Європейської до розворотного кола «Проспект Перемоги».

Начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що перебої сталися внаслідок російської атаки на об’єкти об’єднаної енергосистеми України.

«На поточний час додаткові обмеження в електропостачанні зняті. Водночас є нагальна потреба в ощадливому використанні електроенергії», — сказав Скічко.

Він також додав, що протягом доби в Харківській області діятимуть графіки відключень електроенергії.

Пасажирам наземного електротранспорту та метро варто враховувати можливі затримки й за потреби планувати поїздки з додатковим часом.

Про це повідомила заступниця директора департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Ольга Мірошніченко.

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