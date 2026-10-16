У Харкові обирають запобіжний захід росіянину, підозрюваному у вбивстві бійців ЗСУ і рибалки

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У Харкові триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову, якого підозрюють у вбивстві п’яти українських захисників і рибалки.

Перед початком засідання Леонід Рижиков відповів на запитання журналістів. За його словами, він залишив свої позиції та прямував до Харкова.

Російський військовий визнав, що вбивав людей, і заявив, що стріляв зі свого автомата.

Журналісти також запитали Рижикова, чи хотів би він потрапити на обмін. На це він відповів: «Ні. Навіщо?».

Суд має визначити запобіжний захід підозрюваному. Обставини інкримінованих йому злочинів розглядатимуть у межах кримінального провадження.

Офіс генерального прокурора оприлюднив відео допиту російського військового, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох бійців 72-ї бригади ЗСУ та 60-річного рибалки на Харківщині. На записі чоловік розповідає, як стріляв у людей і що робив після вбивств. За даними слідства, перед цим він утік із російських позицій зі зброєю.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України, від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі) 36-річному громадянину рф з Санкт-Петербурга з позивним «Юла». Йому інкримінують розстріл п'яти військових та цивільного у Харківській області.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. На території Циркунівської громади він застрелив у голову цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми, аби той його не викрив.

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