У Харкові облаштували перший антидроновий коридор завдовжки 6,5 км

У Харкові облаштували перший антидроновий коридор — ділянку Харківського шосе завдовжки 6,5 кілометра накрили антидроновими сітками. Висота конструкції становить сім метрів. У Харківській ОВА також планують захистити інші дороги, зокрема 14-кілометрову ділянку окружної дороги від авторинку «Лоск» до житлового масиву Олексіївка.

У Харкові завершили облаштування першого антидронового коридору. На Харківському шосе встановили спеціальні сітки, які мають захищати ділянку дороги від атак безпілотників. Довжина коридору становить 6,5 кілометра, а висота — сім метрів. За його словами, область планує облаштувати такі коридори й на інших ділянках доріг. Наразі серед пріоритетів — частина окружної дороги від авторинку «Лоск» до житлового масиву Олексіївка. Її довжина становить приблизно 14 кілометрів.

На облаштування нового коридору планують спрямувати кошти з обласного бюджету. За словами Синєгубова, на ці роботи передбачають близько 10 мільйонів гривень. «Це те, що буде найближчим часом. Це те, як ми бачимо, що критично необхідно зробити. Ми будемо спрямовувати на це близько 10 млн грн», — сказав очільник ОВА.

Таким чином, після завершення робіт на Харківському шосе влада планує розширити мережу захищених доріг. Найближчим наступним об’єктом може стати ділянка окружної дороги в напрямку Олексіївки. Водночас точних термінів початку та завершення робіт на цій ділянці в повідомленні не назвали. Про це журналістам повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Уранці 25 жовтня російські війська атакували Харків безпілотниками. В Основ’янському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, а в Новобаварському — чотири автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих ударів ніхто не постраждав.

Увечері російський реактивний безпілотник вдарив по складській будівлі приватного підприємства в Безлюдівській громаді Харківської області. Дрон влучив у дах споруди, після чого на складі спалахнула пожежа.

Читай нас у