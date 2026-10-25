У Харкові підліток постраждав унаслідок влучання російського безпілотника
У Новобаварському районі Харкова 25 жовтня зафіксовано влучання російського дрона, унаслідок чого травмувався підліток. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За даними очільника ОВА, 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес через ворожий приліт. На місці події надається необхідна допомога.
Джерело: Харківська обласна військова адміністрація.
У лікарні Херсона помер 67-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час атаки російського безпілотника на маршрутне таксі у Центральному районі міста 25 жовтня.
Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.