У Харкові після російської атаки обвалився цілий під’їзд, під завалами можуть бути люди

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Увечері 12 жовтня російські війська атакували будинок у Холодногірському районі Харкова, внаслідок чого обвалився цілий під’їзд. Під завалами можуть перебувати люди.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що будинок зазнав серйозних руйнувань.

«Один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку — під завалами можуть бути люди. На місці пожежа. Дуже серйозні руйнування — склався цілий підʼїзд», — говорить Терехов.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, будинок, про який йде мова, має п'ять поверхів. На місці влучання виникла пожежа.

Загалом під час атаки РФ на Харків відомо про п'ятьох людей, які потребували допомоги медків, повідомив Олег Синєгубов о 22:38.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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