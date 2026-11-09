У Харкові після удару російського безпілотника сталася пожежа, є постраждалі
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9 листопада російський безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. Унаслідок удару спалахнула пожежа, щонайменше четверо людей постраждали.
"На місці пожежа... Наразі відомо про чотирьох постраждалих", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
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