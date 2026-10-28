У Харкові після удару російського дрона спалахнула пожежа, є постраждалі
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Російський безпілотник влучив в Основ’янському районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«На місці влучання пожежа... Надходить інформація про постраждалих – їхня кількість та стан уточнюються», – написав Терехов у своєму телеграм-каналі у середу.
Раніше Росія атакувала Павлоград, поранено 15-річного хлопця.
Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня —завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.
Росіяни за добу завдали 846 ударів по Запорізькій області, є поранені.