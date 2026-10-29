У Харкові після удару російської Бандеролі спалахнули пожежі

Увечері 29 жовтня російські війська завдали удару по Слобідському району Харкова, застосувавши, за повідомленням міської влади, «Бандероль». Після вибуху виникли пожежі на двох локаціях, а також були пошкоджені два вантажні автомобілі. Загальна площа займання сягнула 480 квадратних метрів.

Удар по Слобідському району Харкова стався ввечері 29 жовтня. Про влучання російської «Бандеролі» о 17:30 повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Після вибуху на місці влучання спалахнула виробнича будівля та прилегла територія. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Ще одна пожежа виникла на іншій локації. Там горіли залишки різних матеріалів на площі 80 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали два вантажні автомобілі. Загалом вогонь охопив 480 квадратних метрів на двох локаціях. На місцях удару працювали рятувальники ДСНС, сапери та психологи. Вони ліквідовували наслідки атаки та надавали необхідну допомогу. Інформації про загиблих або постраждалих у повідомленні обласного управління ДСНС немає. Обставини удару та повний обсяг завданих збитків уточнюються. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомляє у Фейсбуці.

Уранці 29 жовтня російські війська знову завдали удару по Харкову ударним безпілотником. Унаслідок атаки постраждала одна людина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У ніч на 29 жовтня російські війська завдали удару по навчальному закладу в Харкові. Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.

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