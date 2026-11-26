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У Харкові вранці 26 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

«Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати спортивну інфраструктуру України. Вранці 26 листопада внаслідок чергового російського обстрілу Харкова пошкоджень зазнав Палац спорту "Локомотив" імені Георгія Кірпи», – йдеться у повідомленні.

У профільному комітеті зазначили, що спортивний комплекс був одним із важливих осередків спортивного життя Харкова. Тут проводили професійні змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, мініфутболу, боксу та інших видів спорту, тренувалися українські спортсмени, зокрема діти. Арена також приймала міжнародні спортивні змагання.

Палац спорту «Локомотив» уже зазнавав руйнувань унаслідок російського ракетного удару у вересні 2022 року. Тоді були знищені басейн та боксерський клуб, а спортивний комплекс потребував відновлення.

«Особливо цинічним є те, що "Локомотив" уже зазнавав руйнувань унаслідок російського ракетного удару у вересні 2022 року. Тоді були знищені басейн та боксерський клуб, а спортивний комплекс потребував відновлення. Попри це Україна докладала зусиль, щоб повернути об'єкт до повноцінного спортивного життя», – заявили у профільному комітеті.

«Сьогодні Росія знову завдає ударів по об'єктах, які є місцями розвитку дитячого та професійного спорту, виховання майбутніх чемпіонів і проведення спортивних змагань», – додали у комітеті Верховної Ради.

У заяві наголосили, що руйнування спортивної інфраструктури, яка служить дітям, молоді та спортсменам, свідчить про ставлення Російської Федерації до спорту, його цінностей та олімпійських принципів.

«Представникам країни-агресорки не місце на міжнародній спортивній арені! Держава, яка веде загарбницьку війну, руйнує спортивні об'єкти, позбавляє українських дітей можливості займатися спортом і вбиває мирних людей, не може бути повноцінним учасником міжнародного спортивного руху», – підкреслили в комітеті.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту у Фейсбуці.

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