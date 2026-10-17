У Харкові російський дрон вибухнув біля п’ятиповерхівки та спричинив пожежу

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У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник вибухнув біля п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок вибуху загорівся фасад будівлі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

Як зазначається в дописі, у Шевченківському районі зафіксовано удар дроном. За попередньою інформацією, є влучання в п’ятиповерховий будинок, де виникла пожежа. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Згодом Синєгубов уточнив, що приліт зафіксовано в землю поблизу житлового будинку. Локалізовано пожежу утеплювача фасаду п’ятиповерхового житлового будинку.

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