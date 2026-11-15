У Харкові російський дрон влучив в автобус

У неділю, 15 листопада 2026 року, російський ударний безпілотник атакував автобус у Київському районі Харкова. Дрон влучив просто в дах транспортного засобу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Влучання ударного БПЛА в дах автобуса у Київському районі Харкова. Попередньо, постраждалих немає», — написав мер. За його словами, безпілотник поцілив саме в дах автобуса. Наразі інформація про можливі наслідки атаки обмежується цим повідомленням. Даних про поранених немає.

Атака сталася в Київському районі міста. Інформація про пошкодження автобуса та інші наслідки удару потребує уточнення. Про удар повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Російські війська 12 листопада завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.

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