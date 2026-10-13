У Харкові з-під завалів дістали тіло четвертого загиблого

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Харкову ввечері 13 жовтня збільшилася до чотирьох. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіло ще однієї жертви.

"З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали четверте тіло".

За словами мера, 13 жовтня ворог продовжує тероризувати Харків – було зафіксовано також удар по транспортній інфраструктурі у Основʼянському районі. Наслідки зʼясовуються.

Об 11.41 Терехов повідомив, що зафіксовано новий удар ворожим безпілотником по Холодногірському району міста.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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