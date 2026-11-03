У Харкові зросла кількість постраждали внаслідок російського удару по лікарні

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У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

За даними слідства, 3 листопада приблизно о 03:20 росіяни вдарили по медичному закладу в Немишлянському районі міста. Влучання сталося в переході між корпусами лікарні.

Унаслідок російського удару пошкоджено фасад і відділення лікарні, вибито вікна. Також зазнали пошкоджень ще один медичний заклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних житлових будинків.

Загалом постраждали 73 людини. Серед них — пацієнти медичного закладу, медики та жителі будинків, розташованих поблизу місця влучання.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпаса. За попередніми даними, російські війська могли застосувати авіабомбу ФАБ-250 із модулем керування УМПК-5Р.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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