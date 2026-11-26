0:00 / 0:00

Унаслідок російської атаки на Харків 26 листопада загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

«До восьми людей зросла кількість постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога на Харків. Чотирьох людей госпіталізували», — йдеться у його дописі.

Серед постраждалих — троє жінок віком 53, 69 і 74 роки, двоє 75-річних чоловіків та 51-річний чоловік. Крім того, гостру реакцію на стрес отримали 18-річна дівчина та 61-річна жінка.

Згодом міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що внаслідок атаки постраждали четверо працівників Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут».

За його словами, російський безпілотник влучив у головний корпус закладу освіти. Удар припав на музей університету, розташований на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах будівлі, а чотирьох працівників вишу доправили до лікарні.

Бутенко додав, що команда університету наразі оцінює масштаби пошкоджень і підраховує завдані збитки. Міністерство освіти і науки перебуває на зв’язку з керівництвом закладу.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі.

26 листопада російський безпілотник влучив у головний корпус Національного аерокосмічного університету ХАІ.

У Харкові вранці 26 листопада внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

Уранці 26 листопада російські війська завдали удару по житловому будинку в Харкові. Троє людей дістали поранення, під уламками можуть перебувати інші мешканці.

Читай нас у