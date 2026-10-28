У Херсоні мешканців попередили про відсутність безпечних районів через мінну небезпеку

0:00 / 0:00

У Херсоні та інших прибережних населених пунктах можна натрапити на міни в будь-якому районі — безпечних місць немає. Території потенційно заміновані через російські обстріли, атаки безпілотників і дистанційне мінування.

«У Херсоні немає безпечних районів, як і в інших прибережних населених пунктах — всі вони потенційно заміновані, тому що всі вони обстрілювалися, всі вони атакувалися дронами і майже скрізь фіксувалося дистанційне мінування як дронами, так і іншими засобами», — зазначив Кований.

За словами Андрія Кованого, фактично весь Херсон залишається «червоною» зоною через ризик виявлення вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, 28 жовтня надійшла інформація про виявлення протипіхотної міни типу «Пряник» («Плюшка») та інших боєприпасів на вулиці Михайлівській, поблизу перехрестя з провулком Успенським. Водночас територія мінування може бути більшою.

Кований припустив, що повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів надходитимуть і надалі. Він закликав жителів міста бути обережними, навіть попри те, що наразі діє режим тиші.

Навіть за тимчасової відсутності обстрілів у Херсоні зберігається ризик натрапити на російські міни. Місцева влада закликає містян неухильно дотримуватися правил мінної безпеки.

Щоб уберегтися від вибухонебезпечних предметів, необхідно:

уважно дивитися під ноги та стежити за маршрутом;

не наближатися до підозрілих предметів;

у жодному разі не торкатися знайдених боєприпасів чи інших небезпечних об’єктів;

у разі виявлення підозрілого предмета відійти на безпечну відстань і повідомити відповідні служби.

Поліція наголошує: мінна небезпека зберігається на всій території Херсона, тому містянам слід бути пильними навіть під час затишшя.

Про це Укрінформу повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований.

Раніше поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.

На Сумщині помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді. Юнака з численними травмами доправили до лікарні, але врятувати його медикам не вдалося.

Читай нас у