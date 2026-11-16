У Херсоні росіяни атакували будівлю обласного академічного музично-драматичного театру

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Вночі 16 листопада російські терористи атакували будівлю Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Будівля зазнала пошкоджень.



Снаряд поцілив в асфальт поблизу театру. В будівлі вибиті понад 20 вікон.

«Це вже була фанера. Там ще залишалося два вікна зі склом на третьому поверсі, але тепер вилетіли й вони. Уламки позалітали й на парадну частину. Один влетів на перший поверх і пошкодив стіну: у нас там стоїть копія Маріупольського театру», — розповів Суспільному директор театру Олександр Книга.

Директор театру також повідомив, що під час удару охорона та сторожі були на робочому місці. Люди не травмувались, додав він.

Книга розповів, що працівники будуть самотужки забивати пошкоджені вікна. Попри це, колектив не зупиняє роботу і сьогодні, 16 листопада, грає виставу в Миколаєві, заявив директор театру.

Нагадаємо, що 14 листопада російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області. Під ударами були житлові квартали, пошкоджені два приватні будинки та автомобіль. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Раніше внаслідок російських атак на населені пункти Херсонської міської громади загинув один мирний житель. Ворог застосовував авіацію, артилерію та безпілотники, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, повідомив 12 листопада начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

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