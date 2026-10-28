У Херсоні стало тихіше завдяки припиненню вогню в районі Олешок

У районі Олешок на Херсонщині триває припинення вогню. Завдяки цьому Херсон уже кілька днів не зазнає масованих ударів, а місцеві жителі можуть спокійніше виходити на вулиці. Президент Володимир Зеленський назвав це великим успіхом і подякував США за ініціативу провести гуманітарну місію.

За словами президента, домовленість стосується конкретного району, однак її наслідки відчутні й у сусідньому Херсоні. Місто розташоване в тій самій області, тому припинення вогню біля Олешок дало його жителям кілька днів перепочинку від масованих російських ударів. «Звичайно, чудово, що немає жодних масованих ударів зараз по нашому місту Херсон, тому що воно знаходиться в тій самій області», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ці кілька днів мають велике значення для людей. За його словами, місцеві жителі вже можуть виходити на вулиці, а відсутність масованих атак дає місту можливість трохи перепочити. «І ми дуже раді, тому що є цих два-три дні припинення вогню для людей, (…) і ви зараз можете побачити їх на вулицях. Це величезний успіх», — сказав глава держави.

Зеленський подякував США за гуманітарну ініціативу

Окремо Володимир Зеленський висловив вдячність американській стороні за ініціативу провести гуманітарну місію в районі Олешок. Президент сподівається, що вона завершиться успішно. Припинення вогню дає людям можливість скористатися короткою перервою в бойових діях. Водночас Зеленський наголосив на важливості результату цієї місії.

Про це президент розповів під час пресконференції в Гаазі, відповідаючи на запитання журналістів. Про припинення вогню біля Олешок Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області протягом 30 годин режиму тиші не зафіксували жодного інциденту. Це дало змогу продовжити гуманітарну місію, спрямовану на допомогу цивільному населенню та створення умов для безпечного виїзду людей із міста.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.





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