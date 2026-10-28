У Херсоні загинув військовий і відеооператор з Олешок Володимир Обертас

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27 жовтня в Херсоні трагічно загинув військовослужбовець і відеооператор з Олешок Володимир Обертас. У день загибелі він допомагав працювати журналістам. До початку служби Обертас був відомий як фотограф і відеооператор, а після повномасштабного вторгнення Росії долучився до Сил оборони України.

Дмитро Воронов розповів, що Обертаса добре знали в Олешках завдяки його роботі фотографом і відеооператором. Він також працював у пресцентрі колишнього міського голови.

«Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають всі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати… Це людина, яка працювала у мене в пресцентрі, завжди веселий та доброзичливий», — ідеться в повідомленні Дмитра Воронова.

За словами ексмера, Володимир Обертас загинув у Херсоні за трагічних обставин, а того дня допомагав журналістам виконувати їхню роботу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Обертас приєднався до Сил оборони України.

Як розповів Дмитро Воронов, військовий успішно керував безпілотниками, а згодом перевівся до підрозділу зв’язків із громадськістю.

Обертас поєднував військову службу з допомогою журналістам. Його загибель стала втратою для Олешок, де його пам’ятають як талановитого фахівця, веселу та доброзичливу людину.

Про загибель Володимира Обертаса повідомив колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов у Фейсбуці.

26 жовтня внаслідок удару російського безпілотника по Павлограду загинув 41-річний працівник ДТЕК Енерго Валентин Котелевський. У компанії повідомили про загибель колеги та висловили співчуття його рідним і близьким.

Колишній очільник Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк трагічно загинув. Обставини його загибелі наразі не уточнюються.

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