У Києві було чутно вибухи, півгодини тривала друга від початку доби повітряна тривога

З ранку 14 листопада Київ перебуває під атакою російських дронів. Станом на 09:04 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників, який кружляв спочатку над над водосховищем, потім перемістився у Голосіївський район.



У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги.

Силам ППО вдалося збити один з дронів. На лівому березі столиці було чутно вибух.

Пізніше на телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що у Вишгородському районі сталася масштабна пожежа на складах внаслідок російських ударів!

Нагадаємо, що у ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

У ніч проти 13 листопада внаслідок російської атаки у медичному закладі Шевченківського району столиці виникла пожежа. Одна людина постраждала, ще 30 осіб евакуювали з будівлі.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

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