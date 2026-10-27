У Києві через атаки Росії пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі

У Києві 27 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено офіс ДТЕК «Київські електромережі». Наразі фахівці працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

У компанії зазначили, що спеціалісти оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Попри постійну небезпеку, енергетики продовжують працювати, щоб забезпечувати українців електроенергією.

«Попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом», — наголосили в ДТЕК.

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України. Компанія налічує близько 55 тисяч працівників, а з 2005 року інвестувала в енергетичну галузь понад 12 мільярдів євро.

Підприємства групи виробляють електроенергію на вітрових, сонячних і теплових електростанціях, розподіляють та постачають її кінцевим споживачам.

Крім того, компанії холдингу видобувають природний газ і вугілля, торгують енергетичними ресурсами на українських та міжнародних ринках, а також надають енергетичні послуги домогосподарствам і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Її кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У ніч проти 27 жовтня російські війська випустили по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є влучання, а внаслідок удару по кампусу одного з київських вишів постраждали 12 людей.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.

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