У Києві через російську атаку пошкоджені об'єкти водоканалу
У ніч на 20 листопада внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень об’єкти Київводоканалу. Удар припав на інфраструктуру підприємства.
Зазначається, що також через атаки РФ на енергосистему виникли перебої у водопостачанні столиці. Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігається в Печерському районі, у деяких будинках можливе тимчасове припинення подачі води.
«На жаль, унаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед працівників Київводоканалу. Інформація наразі уточнюється», – заявляють на підприємстві.
Наголошується, що фахівці Київводоканалу вживають необхідних заходів, щоб стабілізувати роботу системи водопостачання та якнайшвидше нормалізувати тиск.
Про це підприємство повідомило у Фейсбуці.
Нагадаємо, що На Оболоні в Києві стався прорив водопроводу, два будинки залишилися без води.