У Києві через російську атаку пошкоджено Музей української діаспори

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Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджень зазнала будівля Музею української діаспори. У приміщенні вибило вікна, пошкодило фасад і покрівлю.

Про це повідомив Музей історії міста Києва. За інформацією установи, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Наразі працівники музею усувають наслідки обстрілу. Через пошкодження заклад буде зачинений для відвідувачів найближчими днями. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.

Музей української діаспори є філією Музею історії міста Києва. Його заснували 29 травня 1999 року. Експозиція присвячена історії та мистецькій спадщині українців за кордоном — від перших переселенців наприкінці XIX століття до представників наступних хвиль еміграції та їхніх нащадків.

Джерело: Музей історії міста Києва.

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