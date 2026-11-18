У Києві троє цивільних постраждали внаслідок російської атаки — Кличко
У Києві протягом дня 18 листопада внаслідок російських атак постраждали троє цивільних.
"Троє постраждалих у столиці протягом сьогоднішнього дня. Одного пораненого медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно", – написав він у Телеграмі у середу.
Також Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі – на території підприємства. За його словами, сталося загоряння вантажних автівок. Екстрені служби працюють на місці.
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