У Києві протягом дня 18 листопада внаслідок російських атак постраждали троє цивільних.

"Троє постраждалих у столиці протягом сьогоднішнього дня. Одного пораненого медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно", – написав він у Телеграмі у середу.

Також Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі – на території підприємства. За його словами, сталося загоряння вантажних автівок. Екстрені служби працюють на місці.

У Києві уламки дрона впали на територію підприємства в Солом’янському районі.

У Києві пролунав вибух на тлі атаки дронів, на Позняках зникло світло.

Російська атака на Київ: в чотирьох районах зафіксували наслідки, є постраждалі

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