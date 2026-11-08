У Києві, Київській області та Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

0:00 / 0:00

У неділю, 8 листопада, у Києві, Київській області та Дніпрі почали діяти екстрені відключення електроенергії. Звичні графіки погодинних обмежень наразі не застосовуються.

За інформацією енергетиків, обмеження запровадили за командою «Укренерго».

У ДТЕК пояснили, що під час екстрених відключень графіки погодинних обмежень не діють. Тому споживачам не варто орієнтуватися на заздалегідь оприлюднений розклад.

Енергетики пообіцяли інформувати про зміни в ситуації через офіційні ресурси компанії.

Мешканців Києва, Київської області та Дніпра закликають стежити за повідомленнями енергетиків, щоб оперативно отримувати актуальну інформацію про обмеження.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через наслідки атак в енергосистемі виникає потреба в додаткових обмеженнях електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Читай нас у