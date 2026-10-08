Відео: У Києві локалізували пожежу після влучання дрона в магазин, є загиблі

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У Соломʼянському районі Києва локалізували пожежу в чотириповерховій будівлі магазину, в яку влучив ворожий БпЛА.

На місці події виявили тіла двох загиблих людей.

Ще дві людини постраждали. Повідомляють, що влучання прийшлось по будівельному супермаркету “Олді”.

Водночас пошуково-рятувальна операція триває. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання та перевіряти будівлю.

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Про це повідомив мер столиці Віталй Кличко.

До цього Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата у чотириповерхову будівлю магазину. На місце події прямували екстрені служби.

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