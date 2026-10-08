Відео: У Києві локалізували пожежу після влучання дрона в магазин, є загиблі
У Соломʼянському районі Києва локалізували пожежу в чотириповерховій будівлі магазину, в яку влучив ворожий БпЛА.
На місці події виявили тіла двох загиблих людей.
Ще дві людини постраждали. Повідомляють, що влучання прийшлось по будівельному супермаркету “Олді”.
Водночас пошуково-рятувальна операція триває. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання та перевіряти будівлю.
Про це повідомив мер столиці Віталй Кличко.
До цього Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата у чотириповерхову будівлю магазину. На місце події прямували екстрені служби.
Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.
Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.
Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.
7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.