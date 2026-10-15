У Києві лунають вибухи, Кличко закликав жителів негайно пройти в укриття

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У Києві вранці 15 жовтня пролунали вибухи, у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Міський голова Віталій Кличко закликав жителів негайно перейти в безпечні місця.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» — повідомив Віталій Кличко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 08:24. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух російських безпілотників у напрямку столиці.

Зауважимо, що це вже третя повітряна тривога в Києві від початку доби.

Під час повітряної тривоги жителям столиці необхідно перебувати в укриттях і дотримуватися рекомендацій служб безпеки.

У ніч проти четверга, 15 жовтня, сили протиповітряної оборони України знешкодили 536 із 580 ударних безпілотників, якими російські війська атакували українську територію. Також росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкодженоквартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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