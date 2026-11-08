У Києві померла евакуйована з окупованих Олешків учителька Олена Пироженко

У Києві померла 56-річна вчителька фізичної культури Олена Пироженко, яку евакуювали з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області. Жінка була прикута до ліжка, тому під час гуманітарної місії її вивезли з міста каретою швидкої допомоги.

Як розповіла виконувачка обов’язків директора Олешківського опорного закладу освіти №4 Надія Штанько, Олена Пироженко померла 6 листопада. Навесні 2026 року, коли жінка ще перебувала в окупованих Олешках, помер її чоловік.

Колеги згадують Олену Пироженко як добру, щиру та чуйну людину, яка завжди дотримувалася обіцянок. За словами Надії Штанько, педагогиня вміла знаходити спільну мову з дітьми, уважно їх вислуховувати та підтримувати у складних ситуаціях.

Після звістки про смерть учительки її колишні учні та колеги залишили десятки теплих відгуків.

Штанько також розповіла, що Пироженко викладала фізичну культуру її доньці, яка закінчила школу у 2022 році. Коли дівчина дізналася про смерть колишньої вчительки, вона не змогла стримати сліз.

Окрім педагогічної діяльності, Олена Пироженко професійно займалася спортом. Вона мала звання кандидатки в майстри спорту з легкої атлетики та свого часу входила до складу збірної Радянського Союзу.

Колеги та колишні учні згадують її не лише як талановиту спортсменку й учительку, а й як людину, яка вміла підтримати, вислухати та знайти потрібні слова для кожного.

Про це повідомляє «Суспільне».

Люди, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих Олешків у межах гуманітарної місії, станом на 7 листопада пройшли необхідне лікування. Після цього вони вирушили до своїх родичів на підконтрольній Україні території.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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