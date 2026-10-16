У Києві пошкоджені датацентри, але цифрові сервіси України працюють

Попри російські удари по цифровій інфраструктурі, державні онлайн-сервіси в Україні продовжують працювати. За словами міністерки цифрової трансформації Оксани Ферчук, частина датацентрів у Києві вже зазнала пошкоджень і припинила роботу. Водночас це не зупинило надання цифрових послуг. «Багато датацентрів на сьогодні уражені і припинили свою роботу в Києві. Але при цьому наші цифрові послуги працюють, сервіси надаються. А це означає, що ми підготувалися до таких ударів», — заявила міністерка.

Як Україна захищає державні дані

За словами Ферчук, протягом кількох місяців Мінцифри разом з іншими державними органами та приватними компаніями готувалося до можливих ударів по датацентрах. Основне завдання — створити резервні копії інформації та розмістити їх у різних місцях. Дані державних систем зберігають не лише в Україні. Для цього використовують хмарні сховища за кордоном, а також підземні датацентри. Завдяки такому підходу вихід з ладу одного об’єкта не повинен зупиняти роботу всієї системи.

Інакше кажучи, якщо один датацентр буде пошкоджений або стане недоступним, сервіси зможуть використовувати резервні ресурси. Це допомагає зберігати доступ до державних послуг навіть під час атак на інфраструктуру. «Маємо високий рівень дублювання для того, щоби фізичне знищення одного з датацентрів не впливало на роботу системи і українці залишались із цифровими послугами, на зв’язку з державою», — пояснила очільниця Мінцифри.

Ферчук наголосила, що важливу роль відіграє саме розподілене зберігання даних. Коли цифрові ресурси зосереджені в одному місці, пошкодження цього об’єкта може мати значні наслідки. Натомість резервування в різних локаціях дає змогу зменшити такі ризики.

Як готують мобільний зв’язок до зими

Окремий напрям підготовки — стабільний мобільний зв’язок під час тривалих відключень електроенергії. Адже без живлення базові станції операторів не можуть повноцінно працювати, а отже, люди можуть втратити можливість телефонувати й користуватися інтернетом. За словами міністерки, мобільні оператори закупили тисячі дизельних генераторів. Їх встановили біля основних базових станцій, щоб ті могли продовжувати роботу, коли зникає електрика. Роботу обладнання відстежують онлайн. Якщо виникає потреба, до станцій виїжджають фахівці та запускають генератори.

Ферчук визнала, що це потребує значних зусиль, адже обладнання доводиться обслуговувати, а генератори — заправляти й контролювати. Водночас в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру такий підхід залишається необхідним. «В умовах, коли ворог забирає у нас навіть можливість доступу до безперебійного живлення, вважаю, що це правильний інструмент. Знову ж таки, він застосовується вже не перший рік, тому в цьому напрямку відчуваємо себе впевнено», — зазначила міністерка.

Який домашній інтернет допоможе під час відключень

Для домашнього інтернету Ферчук радить технологію xPON. Вона дає змогу зберігати доступ до мережі протягом тривалого часу без електропостачання з боку провайдера. Однак є важлива умова: користувач має забезпечити резервне живлення для власного обладнання — наприклад, модема або роутера.

Тому перед зимою варто уточнити у свого інтернет-провайдера, чи підтримує він xPON і скільки часу мережа може працювати без централізованого електропостачання. Також слід подбати про резервне живлення домашнього обладнання. Навіть якщо провайдер підтримує роботу мережі під час відключень, без живлення модема чи роутера вдома інтернету не буде.

Національний роумінг працюватиме і цієї зими

Ще один інструмент, який допомагає залишатися на зв’язку, — національний роумінг. Він дає змогу підключитися до мережі іншого мобільного оператора, якщо власний оператор недоступний. За словами Ферчук, цієї зими національний роумінг продовжить працювати. Це означає, що за певних умов абоненти зможуть скористатися мережею іншої компанії, щоб залишатися на зв’язку.

Водночас національний роумінг не гарантує зв’язку за будь-яких обставин. Якщо в певному районі не працюватимуть базові станції всіх операторів або виникнуть інші технічні проблеми, підключитися до мережі може не вдатися.

Мобільний зв’язок через супутник

Мобільні оператори також впроваджують технологію Direct to Cell, яка дає змогу сумісним телефонам підключатися до супутникової мережі. Її планують використовувати як додатковий спосіб зв’язку в місцях, де звичайна мобільна мережа недоступна. За словами Ферчук, можливості такої технології будуть обмеженими порівняно зі звичайним мобільним інтернетом. Проте вона може допомогти підтримувати зв’язок навіть тоді, коли базові станції поблизу не працюють.

«Тобто, якщо мережа оператора зникає, то ваш телефон матиме можливість підключитись і отримати не такий широкий, але певний спектр передачі даних за допомогою супутникової технології», — пояснила міністерка. Вона додала, що технологія має дозволити користуватися месенджерами, зокрема Viber і WhatsApp, та обмінюватися повідомленнями. Водночас доступність конкретних функцій залежатиме від технічних можливостей сервісу та умов підключення.

Мінцифри також працює над тим, щоб через супутниковий зв’язок у майбутньому можна було користуватися державними застосунками. Серед них — «Дія» та «Повітряна тривога». Однак, за словами міністерки, цей напрям ще розвивається.

Пошкоджені датацентри планують відновлювати

Попри підготовку до нових атак, пошкоджену цифрову інфраструктуру потрібно відновлювати. Ферчук запевнила, що Україна має можливості для фінансування цих робіт. За її словами, для відбудови можуть залучити кредитні кошти. Це дасть змогу не просто відновити пошкоджені об’єкти, а й модернізувати їх із використанням нових технологій.

Таким чином, підготовка України до зимових ризиків охоплює одразу кілька напрямів: резервне зберігання державних даних, підтримку мобільного зв’язку під час блекаутів, альтернативні способи доступу до інтернету та відновлення пошкоджених датацентрів.

У Мінцифри наголошують, що розподілена цифрова інфраструктура допомагає зберігати доступ до державних послуг навіть тоді, коли окремі об’єкти зазнають російських ударів. Водночас стабільність зв’язку під час відключень залежатиме не лише від резервних систем, а й від стану енергетики, роботи операторів та доступності обладнання. Про це заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук в інтерв’ю Українському радіо.