У Києві пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури: можливі перебої з водопостачанням
28 листопада у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують характер і ступінь пошкоджень.
Унаслідок удару в окремих районах столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням. Відповідні служби працюють над оцінкою наслідків влучання.
Перед атакою в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко.
Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.
24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.