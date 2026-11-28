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28 листопада у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують характер і ступінь пошкоджень.

Унаслідок удару в окремих районах столиці можливі перебої з електро- та водопостачанням. Відповідні служби працюють над оцінкою наслідків влучання.

Перед атакою в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

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