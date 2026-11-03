У Києві повітряна тривога тривала понад 10 годин

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Увечері 2 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Станом на 20:56 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

У столиці було запроваджено в тому числі червоний рівень небезпеки. Відбій оголосили о 07:15.

На цьому тлі Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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