У Києві пролунали вибухи, уламки дрона впали на території школи

Вранці 9 листопада російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками. У кількох районах столиці пролунали вибухи, уламки дрона впали, зокрема, на території школи в Деснянському районі.

У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Близько 09:59 Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА в напрямку Києва із заходу. За їхніми даними, дрон летів у бік кількох районів столиці, зокрема Святошина, Почайни та Печерська.

Приблизно о 10:04 у Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі сталося загоряння на території парковки. На місце події вирушили екстрені служби. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. На той момент інформацію про можливі пошкодження та постраждалих уточнювали.

Станом на 11:36 вибухи в Києві продовжували лунати. Також стало відомо про падіння уламків дрона на території однієї зі шкіл у Деснянському районі столиці. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Уранці 9 листопада 2026 року російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару в столиці зафіксували загоряння. За його словами, у Солом’янському районі виникла пожежа на території парковки. На місце події прямують екстрені служби.

У неділю, 8 листопада, у Києві, Київській області та Дніпрі почали діяти екстрені відключення електроенергії. Звичні графіки погодинних обмежень наразі не застосовуються.

Читай нас у