У Києві ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури — Кличко

0:00 / 0:00

У Дніпровському районі Києва ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури.

За словами міського голови Віталія Кличка на місце влучання прямують екстрені служби.

Нагадаємо, бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.

Сили оборони України знищили два човни російських військ, на борту яких перебував особовий склад. Інші подробиці операції не уточнюються.

Росія готує нову бойову частину для ракети Кинджал.

Читай нас у