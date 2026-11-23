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23 листопада російський дрон пошкодив піцерію «Міністерство піци» в центрі Києва. Заклад розташований на вулиці Заньковецької, неподалік від Хрещатика.

У піцерії пошкоджені скління та літня тераса. Територію огородили стрічкою, відвідувачів туди не пускають.

За словами співзасновника "Міністерства" Спартака Велішаєва, усі живі та неушкоджені. Медичну допомогу надали всім, хто її потребував.

"Готуємось працювати далі. Треба трошки відновитися", – сказав він.

Про це повідомляє Village з посиланням на команду закладу.

На Вінниччині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підприємство та житлові будинки.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

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