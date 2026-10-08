Відео: У Києві російський дрон влучив у будівлю магазину, спалахнула пожежа
У Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата у чотириповерхову будівлю магазину. На місце події прямують екстрені служби.
У місті видно дим із різних районів, водночас повідомляється, що пожежа розгорається.
Мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки та зачинити вікна.
Наразі екстрені служби прямують до місця влучання. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.
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