Відео: У Києві російський дрон влучив у будівлю магазину, спалахнула пожежа

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У Соломʼянському районі Києва зафіксували влучання безпілотного літального апарата у чотириповерхову будівлю магазину. На місце події прямують екстрені служби.

У місті видно дим із різних районів, водночас повідомляється, що пожежа розгорається.

Мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки та зачинити вікна.

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Наразі екстрені служби прямують до місця влучання. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

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У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.

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