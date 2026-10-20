У Києві російський дрон влучив у будівлю медзакладу

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У Києві вдень 20 жовтня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу та падіння уламків поблизу житлових будинків. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами мера, у Солом’янському районі Києва безпілотник влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу. Унаслідок удару частково зруйновано дах споруди.

На місці події працюють усі екстрені служби, які з’ясовують обставини та оцінюють наслідки атаки.

Також у Голосіївському районі столиці зафіксували падіння уламків на відкритій території неподалік житлових будинків.

Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється. Станом на момент повідомлення в Києві тривала повітряна тривога.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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