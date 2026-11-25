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Будівля Шевченківського районного суду Києва зазнала пошкоджень під час російського обстрілу 24 листопада 2026 року. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби руйнувань.

«Внаслідок ворожого обстрілу 24 листопада 2026 року зазнала пошкоджень будівля Шевченківського районного суду міста Києва.

Наразі відповідними службами здійснюється ліквідація наслідків обстрілу та встановлюється масштаб пошкоджень.

Вживаються всі необхідні заходи для недопущення зупинення здійснення правосуддя та забезпечення належного функціонування суду», — йдеться в повідомленні.

У суді запевнили, що вживають заходів для продовження роботи та недопущення зупинення здійснення правосуддя.

Водночас учасників судових процесів і відвідувачів попросили з розумінням поставитися до ситуації та можливих тимчасових незручностей.

Про це повідомила пресслужба суду.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

У середу, 25 листопада, російські війська завдалиудару по місту Златопіль Харківської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків віком 43 та 60 років. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

У ніч на середу, 25 листопада, близько опівночі російські війська завдали удару шістьма безпілотниками типу «Герань» по житловому комплексу в Ковпаківському районі Сум, однак частину БпЛА було збито і цілі вони не досягли, внаслідок чого обійшлося без постраждалих.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області.

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