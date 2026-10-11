У Києві сапери вилучили бойову частину балістичної ракети після російського удару

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У Оболонському районі Києва сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети, виявлені на місці одного з російських ударів.

За інформацією ДСНС, ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок. Унаслідок падіння було пошкоджено одноповерхову споруду.

«Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Сапери вилучили небезпечні елементи ракети та її безпечні залишки для подальшої роботи з наслідками російської атаки.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На Сумщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик, які наразі отримують медичну допомогу. Попередньо, їхні травми неважкі.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакувалиУкраїну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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