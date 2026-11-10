У Києві та чотирьох областях запровадили аварійні відключення світла

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Станом на 10:50 10 листопада в Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях діють аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі.

«Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у м. Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

У більшості областей України у вівторок, 10 листопада, застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас у чотирьох регіонах через стан енергосистеми довелося запровадити аварійні обмеження.

За інформацією Міненерго, протягом доби російські війська атакували енергетичні об'єкти у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Станом на ранок 10 листопада електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновили.

Однак після російських ударів частина споживачів залишається без електрики у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

У Міненерго наголошують, що повернення до прогнозованих графіків у регіонах, де діють аварійні відключення, відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у Телеграмі.

10 листопада у частині областей України будуть застосовуватися вимушені обмеження споживання електроенергії.

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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